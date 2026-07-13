Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının önemli projelerinden biri olan yeni Hükümet Konağı’nda inşaat hız kesmeden sürüyor. Yerinde dönüşüm anlayışıyla yükselen binada, yapım çalışmalarının büyük bölümü tamamlanmış durumda.

Dış cephe uygulamaları ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği projede, yapının kurumsal kimliğini yansıtacak tabela ve son rötuşların önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Deprem yönetmeliklerine uygun şekilde inşa edilen yeni hizmet binası, modern mimarisi ve güçlendirilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği, binanın ekim ayında kapılarını açarak kamu hizmetlerini yeniden tek çatı altında toplayacağı belirtiliyor.

Yeni Hükümet Konağı’nın hizmete girmesiyle birlikte vatandaşların kamu kurumlarına daha güvenli, konforlu ve işlevsel bir ortamda erişim sağlaması amaçlanıyor. Proje, deprem sonrasında kentte yürütülen yeniden imar sürecinin simge yapılarından biri olarak öne çıkıyor.