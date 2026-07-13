Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki bir araçta fenalaşan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi Girne Caddesi üzerinde, Şeyh Adil Mezarlığı 1 No’lu Kapı önünde park halinde bulunan bir araçta hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 49 yaşındaki H.M.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

H.M.D.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesinin otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu’na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.