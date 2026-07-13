Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde çocukların yaz tatillerini güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda geçirmeleri amacıyla hazırlanan Minik Kalpler Yaz Okulu, bugün itibarıyla kapılarını açtı.

13 Temmuz - 14 Ağustos tarihleri arasında Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirilecek yaz okulunda, 4-6 yaş grubundaki çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak.

Program boyunca çocukların hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çok yönlü etkinlikler uygulanacak.

Minik Kalpler Yaz Okulu için başvurular 5 Haziran tarihinde tamamlandı

Onikişubat'ın dört bir yanından büyük ilgi gören programa yaklaşık 42 mahalleden başvuru yapıldı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından kayıt süreci tamamen şeffaf bir şekilde elektronik ortamda gerçekleştirilen kura çekimiyle sonuçlandırıldı.

Sabah grubunda 60 kişilik kontenjana 57 başvuru yapılması nedeniyle kura uygulanmazken, 253 başvurunun yapıldığı öğle grubunda ise 60 asil ve 60 yedek öğrenci elektronik kura yöntemiyle belirlendi.

Şehit yakınları ise kura uygulamasına dâhil edilmedi

Kura sonucunda yaz okuluna katılmaya hak kazanan minikler belirlenirken, Onikişubat Belediyesi yetkilileri başvuru yapan tüm ailelere teşekkür ederek, yaz okuluna katılacak çocuklara başarı dileklerini iletti.

Beş hafta sürecek eğitim programında çocuklar; jimnastik, müzik, akıl ve zekâ oyunları, lego, değerler eğitimi, yabancı dil, nezaket kuralları, dikkat ve görsel algı çalışmaları, öğrenme merkezleri, drama ve kukla, mutfak atölyesi, masal ve hikâye etkinlikleri, bahçe etkinlikleri başta olmak üzere toplam 17 farklı eğitim ve etkinlik ile yaz tatillerini verimli şekilde değerlendirecek.

Takım çalışmasına dayalı sosyal etkinliklerle çocukların iletişim becerileri ve özgüvenleri desteklenirken, eğlenerek öğrenmelerini sağlayacak uygulamalarla unutamayacakları bir yaz dönemi yaşayacaklar.

Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi Müdürü Hasan Hüseyin Çetinay, yaz okulunun başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Onikişubat Belediyesi olarak 4-6 yaş grubumuzun Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi Yaz Okulu açılışını 13 Temmuz itibarıyla eğlenceli bir şekilde yapmış olduk. Yaklaşık 42 mahalleden başvuru almıştık ve öğrencilerimizi kura yoluyla belirledikten sonra bugün startını verdik. 60 sabah, 60 öyle grubu olmak üzere 120 yavrumuzla birlikte inşallah 5 haftalık dolu dolu bir yaz okulu geçirmeyi planladık. Burada yavrularımız 17 farklı eğitim-öğretim içeriğiyle dolu dolu bir yaz geçirecekler. Burada değerler eğitiminden yabancı dile, beden eğitiminden çocuklarımızın kodlama eğitimlerine kadar, ilgi köşelerinde mesleki gelişimlerine kadar birçok alanda farklı şekillerde çocuklarımız eğitim-öğretim alacaklar.”

Çocukların yaz tatillerini verimli, güvenli ve eğitici bir ortamda geçirmelerini amaçlayan Minik Kalpler Yaz Okulu, 14 Ağustos’a kadar birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek.