Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve ailesi, oğulları Mustafa Bilal Bakan’ın düğün heyecanını yaşadı. Arsan Center Laledan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen törende, Filiz ve Ferhat Çetinkaya’nın kızları Semiha ile Mürvet ve Prof. Dr. İsmail Bakan’ın oğulları Mustafa Bilal Bakan, davetlilerin alkışları eşliğinde dünyaevine girdi.

Yoğun katılımın olduğu düğün töreninde Bakan ve Çetinkaya aileleri, misafirlerini karşılayarak mutluluklarını paylaştı. Siyaset, bürokrasi, akademi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de genç çiftin bu özel gününde yanlarında yer aldı.

Genç çiftin nikâhını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı. Nikâh töreninde çiftin şahitliklerini ise çok sayıda davetli üstlendi.

Evlilik cüzdanı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından çifte takdim edildi.

12 Temmuz 2026 Pazar günü düzenlenen düğün töreni, tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle devam etti. Semiha ve Mustafa Bilal Bakan çifti, sevdiklerinin katıldığı unutulmaz gecede yeni hayatlarına ilk adımı attı.