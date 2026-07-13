Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulu, Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle kapılarını öğrencilere açtı. Açılış programında konuşan TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Hüseyin Zorlu, bu yıl Onikişubat ilçesinde bini aşkın, Kahramanmaraş genelinde ise üç binden fazla öğrencinin yaz okulunda eğitim alacağını belirtti.

Zorlu, “Amacımız; çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesi. Bu anlamda çok aksiyonel bir hareketiz ve sizlerin heyecanıyla geleceğin gençliğini birlikte yetiştiriyoruz,” dedi.

Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen açılış programına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ak Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programa katılım sağlayan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise TÜGVA'nın çok büyük bir gençlik hareketi olduğuna dikkat çekti.

Yaz okulu kapsamında öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde akademik destek alacak, sosyal etkinliklere katılacak ve manevi gelişimlerine katkı sağlayacak dopdolu bir programla yaz tatilini değerlendirecek.

Programda öğrencilere Onikişubut Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş genç nesillerin yetişmesinde tügva gibi kuruluşların çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek Onikişubat Belediyesinin de bu çalışmalara her zaman destek olacağını dile getirdi.