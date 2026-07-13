Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine, kültürel birikimine ve kişisel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği projelere yaz döneminde de vites büyüterek devam ediyor. Belediyenin tescilli gençlik markası olan "Pusula Maraş", bu kez bilimi doğanın büyüleyici atmosferiyle harmanlayan çok özel bir kamp programıyla adından söz ettirdi. Daha önce geleneksel Türk oyunları, astronomi ve uzay kamplarıyla gençlerin takdirini toplayan Büyükşehir, bu kez rotayı Andırın’a çevirdi.

Andırın Çınar Geçidi’nde Bilim Fırtınası

Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla Kahramanmaraş’ın akciğeri konumunda olan Andırın Çınar Geçidi, TÜBİTAK Doğada Bilim Kampı’na ev sahipliği yaptı. Kentin farklı noktalarından gelen 200 genç, şehir hayatının yoğun ve stresli temposundan uzaklaşarak doğayla iç içe bilimsel bir serüvene atıldı.

AFAD, TÜBİTAK ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin güçlü destekleriyle şekillenen kampta gençler, teorik bilgileri doğanın ortasında, uygulamalı deneylerle pekiştirme şansı yakaladı.

Hem Eğitici Deneyler Hem de Sportif Yarışlar!

Kamp süresince sadece akademik değil, sosyal ve sportif etkinliklere de geniş yer ayrıldı. Gün boyunca uzman eğitmenler eşliğinde takım oyunlarına katılan Kahramanmaraşlı gençler; birlikte hareket etme, problem çözme, liderlik ve güçlü iletişim kurma becerilerini geliştirdi. Yeni arkadaşlıkların kurulduğu, dostluk köprülerinin atıldığı organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.

Kamp Ateşi Başında Müzik Şöleni

Günün yorgunluğu ve tatlı telaşı, havanın kararmasıyla birlikte yerini eğlenceye bıraktı. Çınar Geçidi’nin eşsiz atmosferinde yakılan kamp ateşinin etrafında toplanan gençler, düzenlenen canlı müzik etkinlikleriyle doyasıya eğlendi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden katılımcılar, hafızalarından silinmeyecek bir yaz akşamı deneyimi yaşadı.

Gençler İstedi, Büyükşehir Not Aldı

Organizasyonun en anlamlı anlarından biri de yönetim ile gençlerin buluşması oldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan ile Başkan Danışmanı Burhan Sakallı, kamp alanını ziyaret ederek etkinliklere bizzat eşlik etti. Kamp ateşi başında gençlerle samimi bir sohbete imza atan Doğan ve Sakallı, Kahramanmaraşlı gençlerin gelecek projelerine dair talep, öneri ve fikirlerini tek tek dinleyerek not aldı.