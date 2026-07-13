Kahramanmaraş’ın da yer aldığı 13 ilde, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, örgütün yeniden yapılanma çabaları ve finans ağı mercek altına alındı.

Soruşturmada, örgüt mensuplarının internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla toplantılar düzenlediği, yeni üyeler kazandırmaya çalıştığı ve “himmet” ile “bağış” adı altında para topladığı tespit edildi.

İstanbul merkezli operasyon; Kahramanmaraş’ın yanı sıra Muğla, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, Yalova, Elazığ, Ankara, Niğde, Bursa, Gaziantep ve Giresun’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 78 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda nakit para, altın ve dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.