Okulundan 5 öğrencinin tam puan başarısı elde ettiği öğrenilirken, Doruk Öktem başarısının arkasında uzun süreli ve düzenli bir çalışma programı olduğunu söyledi.

Sınava hazırlık sürecinde özellikle bol soru çözmeye önem verdiğini belirten Öktem, kendisine en uygun çalışma yönteminin uzun süre odaklanarak çalışmak olduğunu ifade etti.

“Çalışmayı hiç bırakmadım”

Hazırlık döneminde zaman zaman zorlandığı anlar olduğunu anlatan Öktem, deneme sınavlarında yaşanan iniş çıkışlara rağmen hedefinden kopmadığını dile getirdi.

Başarısında ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarının büyük desteği olduğunu belirten Öktem, kendisini motive eden herkesin bu süreçte önemli bir payı olduğunu söyledi.

Hedefi İstanbul Erkek Lisesi

LGS şampiyonu Doruk Öktem, tercih döneminde İstanbul Erkek Lisesi’nde eğitim almayı hedeflediğini belirtti. Gelecekte ise yurt dışında, özellikle Almanya’da mühendislik eğitimi görmek istediğini ifade etti.

Sınava hazırlanan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Öktem, başarıya ulaşmak için düzenli çalışmanın ve hedef belirlemenin önemli olduğunu vurguladı.

Ailesi Büyük Gurur Yaşıyor

Doruk Öktem’in babası Emrah Öktem, oğlunun küçük yaşlardan itibaren çalışma disiplinine sahip olduğunu belirterek, hedef koyduğu noktaya ulaşmak için büyük emek verdiğini söyledi.

Anne Manolya Öktem ise hazırlık sürecinde zaman zaman zorlu dönemler yaşadıklarını ancak oğullarının azmini hiç kaybetmediğini ifade ederek elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Doruk Öktem’in LGS başarısı, Kahramanmaraş’ta eğitim camiasında da büyük gurur yaşattı.