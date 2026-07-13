Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını modernize etmek, sürüş konforunu artırmak ve vatandaşlara güvenli seyahat imkanı sunmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğine vites büyüterek devam ediyor. Kent tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olan projede, merkez ve ilçeler eş zamanlı olarak adeta şantiyeye döndü. Mayıs ayı başında startı verilen hummalı çalışmalarda geride kalan iki aylık süreçte toplam 94 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla kaplanarak trafiğe açıldı.

Şehir Genelinde 19 Noktada Yoğun Mesai Başlıyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, kullanım ömrünü tamamlamış, çukur ve deformasyonlar sebebiyle sürücülere zor anlar yaşatan cadde ve sokaklar hedef alınıyor. Planlı ilerleyen takvim doğrultusunda, 13 – 19 Temmuz tarihleri arasında şehir genelinde toplam 19 farklı noktada daha sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Haftanın Ağırlığı Dulkadiroğlu’nda: İşte Yenilenecek Sokaklar

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bu haftaki yoğun mesaisinin büyük bir bölümü Dulkadiroğlu ilçesinde yoğunlaşacak. İlçedeki üç büyük mahallede belirlenen sokaklar modern ulaşım standartlarına kavuşturulacak. İşte o sokaklar:

Aslanbey Mahallesi: 7026, 7028, 7029, 7031 ve 7036’ncı sokaklar,

Gençosman Mahallesi: 30003, 30005, 30006, 30007, 30008 and 30009'uncu sokaklar,

Bahçelievler Mahallesi: 90008, 90010, 90012, 90013, 90024, 90026 ve 90028’inci sokaklar.

Elbistan Darende Caddesi Unutulmadı!

Büyükşehir’in asfalt atağı sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmıyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Elbistan’da da dev ulaşım yatırımları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ilçenin en işlek ve stratejik ana arterlerinden biri olan Darende Caddesi, baştan aşağı sıcak asfaltla kaplanarak bölge halkının ve esnafının hizmetine sunulacak.