Kahramanmaraş’ı sporun her branşında bir marka haline getirmek adına yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, geleceğin sultanlarını yetiştirmek için kolları sıvadı. Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın altyapı seçmeleri, kentte adeta bir spor şölenine dönüştü. Kulübün yarınlarını inşa edecek yeni yıldızları keşfetmek amacıyla düzenlenen organizasyona katılım oranı rekor seviyeye ulaştı.

Merkez Spor Kompleksi’nde Büyük Heyecan: 347 Sporcu Ter Döktü

Küçük, Yıldız ve Genç takım kategorilerinde gerçekleştirilen seçmeler için Merkez Spor Kompleksi’nin kapıları ardına kadar açıldı. Kahramanmaraş’ın dört bir yanından gelen toplam 347 voleybolsever genç kız, teknik heyetin radarına girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Adaylar; pas, manşet, servis, smaç ve oyun içi koordinasyon gibi temel voleybol becerilerinin yanı sıra fiziksel yeterlilik ve takım oyununa uyum testlerinden geçirilerek mercek altına alındı.

Başarılı Olanlar Profesyonel Lig Yolunda İlerleyecek

Teknik ekibin yapacağı titiz ve detaylı incelemelerin ardından altyapı kadrosuna dahil edilmeye hak kazanan yetenekler, profesyonel bir eğitim sürecine adım atacak. Düzenli antrenman programlarıyla yeteneklerini bileyen sporcular, gelecekte kulübün A takımında forma giyerek Kahramanmaraş’ı ulusal arenada temsil etme şansı yakalayacak. Bu hamleyle hem kentteki kadın voleybolunun lokomotifi güçlendirilecek hem de gençler kötü alışkanlıklardan uzak tutularak spora kazandırılacak.

Kahramanmaraşlı Ailelerden Başkan Fırat Görgel’e Teşekkür

Seçmelerde çocuklarını yalnız bırakmayarak tribünleri dolduran veliler, sunulan bu vizyoner fırsattan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.

Kızını heyecanla izleyen Ramazan Bağbozan, “Altyapıda eğitim alabilme imkânı çocuklarımız için çok değerli. Sporla iç içe nesiller yetişecek. Kadın voleyboluna verilen bu destek bizi gururlandırdı. Fırat Görgel Başkanımızı canı gönülden kutluyorum” derken; bir diğer veli Alaeddin Kaptanoğlu ise, “Şehrimizde çocukların spora yönlendirilmesi ve takımımızın güçlendirilmesi adına bu destek çok önemli” ifadelerini kullandı. Erdal Karakuş ve Hakan Yanar da organizasyonda emeği geçen tüm teknik ekibe minnettar olduklarını dile getirdiler.