Doktor Hasanbey Caddesi yakınlarında akıntıyla sürüklenen cansız beden, köprü çevresinde suya giren sağlık görevlilerinin müdahalesiyle durduruldu. Yapılan ilk incelemede, üzerinden çıkan kimlik sayesinde hayatını kaybeden kişinin 47 yaşındaki Hüseyin Özdemir olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekipleri, kurdukları halat sistemi ve sedye yardımıyla cansız bedeni sudan çıkararak cenaze nakil aracına teslim etti.

Uzun süre suda kaldığı değerlendirilen Özdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.