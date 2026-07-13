Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak, gençleri zehir tacirlerinin pençesinden korumak amacıyla operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Güvenlik güçlerinin titiz takibi ve istihbarat çalışmaları neticesinde belirlenen adreslere peş peşe darbeler indirildi.

İki Haftalık Titiz Takip: 5 Ayrı Adrese Eş Zamanlı Baskın!

Narkotik ekipleri, haziran ayının son haftası (22-29 Haziran) ile temmuz ayının ilk haftasında (9-10 Temmuz) tespit edilen hedeflere yönelik 5 farklı operasyon operasyon zinciri gerçekleştirdi.

Yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen maddeler ve üretim malzemeleri, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kahramanmaraş polisinin titiz aramaları sonucunda;

131,48 gram metamfetamin ,

50 kök Hint keneviri ,

81,50 gram esrar ,

20,38 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG) ele geçirildi. Kahramanmaraş İçin MGM'den 5 Günlük Hava Tahmini! İçeriği Görüntüle

Ayrıca uyuşturucu madde çoğaltımı ve imalatında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet termometre, 3 bidon tarım ilacı ile paketlemede kullanılan 1 adet alüminyum folyo rulosuna da el konuldu.

Adliyede Sıkı Mesai: 8 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kahramanmaraş Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8’i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kahramanmaraş Emniyeti, kentte uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar sokaklardaki amansız mücadelesine 7/24 devam edeceğini vurguladı.