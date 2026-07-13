Ata sporumuz güreşin beşiği olan Kahramanmaraş, dünya çapında yeni pehlivanlar yetiştirmeye ve madalyaları şehre getirmeye devam ediyor. Son büyük müjde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı'nın başarılı sporcusu Emin Kapal’dan geldi.

61 Kilogramda Avrupa Üçüncülüğü Kürsüsü!

U-20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı temsil eden Emin Kapal, 61 kg kategorisinde mindere çıktı. Turnuva boyunca sergilediği üstün performans, teknik oyunlar ve sarsılmaz azmiyle rakiplerini tek tek dize getiren genç pehlivan, zorlu müsabakaların ardından Avrupa 3.’sü olmayı başardı.

Boynuna taktığı bronz madalya ile kürsüye çıkan Kapal, Kahramanmaraş’ın spordaki başarı çıtasını bir basamak daha yukarı taşıdı.

Başkan Görgel’den Genç Pehlivan Kapal’a Tebrik Mesajı

Uluslararası arenada elde ettiği bu stratejik ve önemli başarıyla Türk bayrağını dalgalandıran genç sporcu için kulübünden ve memleketinden tebrik mesajları yağdı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil ederek Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz Nurettin Emin Kapal’ı yürekten kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerimize her alanda destek vermeye devam ediyoruz. Spor yatırımlarımız, altyapı çalışmalarımız ve gençlerimize sunduğumuz imkanlarla geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Nurettin Emin Kapal’ın Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği bu önemli başarı, yalnızca bir madalya değil, aynı zamanda şehrimizin spor alanındaki yükselişinin de güçlü bir göstergesi. Sporcumuzu, ailesini, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Voleyboldaki altyapı hamleleri ve mahallelerdeki futbol sahası projeleriyle sporun her dalına destek veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, güreşte gelen bu Avrupa derecesiyle yatırımlarının karşılığını almaya devam ediyor. Kentteki güreş otoriteleri, Emin Kapal'ın kazandığı bu bronz madalyanın ileride büyükler kategorisinde gelecek olan dünya ve olimpiyat şampiyonluklarının bir habercisi olduğunu belirtiyor.