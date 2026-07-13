Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, geleceğimizin teminatı olan çocukların talep ve beklentilerine kayıtsız kalmayarak kentte bir hayali daha gerçeğe dönüştürdü. Geçtiğimiz hafta Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının en özel meyvesi bugün alındı.

Mahalle buluşmasında söz alarak güvenli bir futbol alanları olmadığını dile getiren çocuklara, Başkan Görgel’in verdiği söz lafta kalmadı.

İstek Anında Karşılık Buldu: İlgili Birimler Seferber Edildi

Namık Kemal Mahallesi sakinleriyle buluştuğu esnada mikrofonu eline alan minikler, mahallelerinde arkadaşlarıyla güvenli ve uygun bir ortamda futbol oynayamadıklarını ifade ederek Başkan Fırat Görgel’den destek istemişti. Çocukların sporla büyümesini ve sosyalleşmesini her fırsatta önemsediğini belirten Görgel, kurmaylarına anında talimat verdi.

Mahallede kalıcı bir futbol alanının oluşturulması için teknik çalışmalar başlatılırken, Büyükşehir ekipleri çocuklara unutamayacakları bir sürpriz hazırladı.

Evlerinden Alındılar, Sahaya Çıktılar: Şampiyon Halı Saha’da Sürpriz Maç!

Mahalleli çocukların futbol sevgisini ve heyecanını taçlandırmak isteyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, minikler için özel bir halı saha müsabakası organize etti. Belediye ekipleri tarafından evlerinden tek tek alınan çocuklar, heyecan içinde maçın gerçekleştirileceği Şampiyon Halı Saha’ya ulaştırıldı.

Burada kendileri için hazırlanan forma ve şortları giyen minik sporcular, yeşil sahada tam bir saat boyunca dostluk ve rekabet içinde top koşturdu. Doyasıya eğlenen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

"Fırat Başkanımız Mahallemize Geldi, Sözünü Tuttu!"

Namık Kemal Mahallesi’ndeki buluşmada talebi ilk dile getiren çocuklardan biri olan Ali Kerem Öksüzce, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Geçtiğimiz hafta Fırat Görgel başkanımız mahallemize gelmişti. Mahallemizde futbol oynayacağımız güvenli bir alan olmadığını söyledim başkanımıza. Başkanımız da sağ olsun bugün bize bu sahayı ayarladı, sürpriz yaptı. Mahalledeki arkadaşlarımla burada çok keyifli, unutulmaz bir maç yaptık. Fırat başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

Kahramanmaraş'ta yerel yönetimlerin vatandaşın sesine anında kulak vermesinin en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı etkinlik, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.