Haftaya Sıcak Başlangıç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 13 Temmuz Pazartesi günü kentte parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Gece sıcaklığı 23 derece civarında seyrederken, gündüz sıcaklığının 37 dereceye ulaşacağı öngörülüyor. Nem oranının yüksek seyredecek olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın daha fazla olması bekleniyor.

Salı Günü Nem Etkisini Artıracak

14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığında sınırlı bir düşüş yaşansa da en yüksek sıcaklığın 36 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Nem oranındaki artışın özellikle akşam saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olabileceği belirtilirken, vatandaşların bol sıvı tüketmeleri tavsiye ediliyor.

Hafta Ortasında Zirve: 39 Derece

15 ve 16 Temmuz tarihlerinde Kahramanmaraş’ta sıcak hava dalgasının en güçlü günleri yaşanacak. Her iki günde de termometrelerin 39 dereceyi göstermesi beklenirken, düşük nem oranı ile birlikte kuru ve yakıcı bir hava hakim olacak. Uzmanlar, yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Cuma Günü Kısmi Rahatlama

17 Temmuz Cuma günü sıcaklığın 37 dereceye gerilemesi öngörülse de kent genelinde yaz mevsiminin tipik sıcak ve kuru havası etkisini sürdürecek. Rüzgârın saatte 14-15 kilometre hızla esmesi beklenirken, bu durum kısa süreli serinlik sağlasa da sıcaklık değerlerinde belirgin bir düşüş yaratmayacak.

Meteoroloji verileri, önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta açık ve yağışsız havanın devam edeceğine işaret ediyor. Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı tedbir alınmasını ve özellikle tarım ile açık alanda çalışan vatandaşların çalışma saatlerini sıcaklığa göre planlamalarını öneriyor.