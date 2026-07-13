Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına ve organize şebekelere yönelik son dönemin en kapsamlı operasyon zinciri gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla yürütülen 2 haftalık dev takibin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 73 ilde eş zamanlı yürütülen baskınlarda suç şebekelerine adeta nefes aldırılmadı.

Havadan ve Karadan Abluka: Binlerce Personel Sahadaydı

Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen bu dev operasyonun hazırlık safhası ve saha uygulaması adeta askeri bir titizlikle yürütüldü. Operasyonlara; 2 bin 670 ekip, 6 bin 675 personel, 17 hava aracı ve hassas burunlarıyla tanınan 34 narkotik dedektör köpeği katıldı. Rüzgar gibi esen ekipler, önceden belirlenen yüzlerce adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Tonlarca Madde ve Milyonlarca Uyuşturucu Hap Enselendi

Hassas operasyonlar neticesinde ele geçirilen maddelerin miktarı, tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 73 ildeki aramalarda; 985 kilogram uyuşturucu madde ile piyasaya sürülmeye hazır 1 milyon 639 bin 239 adet uyuşturucu hap ele geçirilerek gençlerin zehirlenmesinin önüne geçildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 1.780 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyede Yoğun Mesai: 935 Şüpheli Parmaklıklar Arkasında!

Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen zehir tacirlerine yargıdan da tokat gibi cevap geldi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 935’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 224 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, işlemlerin titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Bakanlıktan Kararlılık Mesajı: "Gençlerimizi Koruyacağız"

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonun ardından yapılan resmi açıklamada, uyuşturucuya karşı açılan savaşın tavizsiz süreceğinin altı çizildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."

Bakanlık, bu başarılı operasyona imza atan emniyet güçlerini, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nı ve süreci hukuki boyutta büyük bir hassasiyetle yöneten Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.