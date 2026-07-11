NATO Zirvesi İçin Geniş Güvenlik Önlemi

Bakan Çiftçi, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin 56 bini aşkın güvenlik personelinin görev yaptığı kapsamlı tedbirlerle sorunsuz tamamlandığını belirtti. Zirvenin Türkiye’nin uluslararası prestiji açısından önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Organize Suç ve Uyuşturucuyla Mücadele Sürüyor

2026 yılında organize suç örgütlerine yönelik 1272 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Çiftçi, uyuşturucu ticaretine karşı tavizsiz bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Bu yıl milyonlarca uyuşturucu hap ile tonlarca uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

Terörle Mücadelede Yeni Dönem

“Terörsüz Türkiye” sürecinin önemli kazanımlar sağladığını belirten Çiftçi, çok sayıda teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu, birçok yol kontrol noktasının artık ihtiyaç kalmadığı için kaldırıldığını söyledi.

Sınır Güvenliği ve Göç Yönetimi

Türkiye’nin doğu ve güney sınırlarında inşa edilen güvenlik duvarlarının büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Bakan Çiftçi, düzensiz göçte belirgin bir azalma yaşandığını ifade etti. Suriye’ye gönüllü geri dönüşlerin de sürdüğünü belirtti.

Polisler İçin Lojman ve Yeni Düzenlemeler

İstanbul başta olmak üzere polislerin barınma sorununu çözmek amacıyla yeni lojman alımlarının yapılacağını açıklayan Çiftçi, fazla mesai ve özlük haklarına yönelik düzenlemelerin de gündemde olduğunu bildirdi.

Trafik ve Siber Suçlarda Düşüş

Artırılan trafik cezalarının ardından birçok ihlal türünde ciddi azalma yaşandığını söyleyen Çiftçi, siber suçlarla mücadele kapsamında on binlerce internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.