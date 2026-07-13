81 İlde Eş Zamanlı Sancak Koşusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek anma programlarının en dikkat çeken bölümü, 15 Temmuz akşamı saat 20.00’de başlayacak Sancak Koşusu olacak. Sporcular, yaklaşık 2,5 kilometrelik parkur boyunca sancağı etaplar halinde taşıyarak mülki idare amirlerine teslim edecek.

“İrade Bizim, Zafer Bizim” Mesajı Öne Çıkacak

Bu yılın ortak mottosu olarak belirlenen “İrade Bizim, Zafer Bizim” ifadesi, tüm etkinliklerde kullanılacak. Böylece milli iradenin önemi, genç kuşaklara sporun birleştirici gücüyle aktarılacak.

Federasyonlardan Anlamlı Turnuvalar

Atletizmden satranca, golften bilardoya kadar birçok branşta özel organizasyonlar düzenlenecek. İstanbul, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Tokat başta olmak üzere pek çok şehirde gerçekleştirilecek yarışmalar, anma programlarına ayrı bir anlam katacak.

Milli Birlik Ruhu Sporla Yaşatılacak

Güreş, futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlarda yapılacak yerel ve ulusal etkinliklerle 15 Temmuz’un hatırası canlı tutulurken, sporun kardeşlik ve dayanışma mesajı bir kez daha tüm Türkiye’ye ulaşacak.