Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşanan acı olay, yaz aylarında serinlemek amacıyla girilen sulardaki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Meşelik Mahallesi sınırlarında bulunan Keşbükü Irmağı’na yüzmek için giren 21 yaşındaki Azim Erdoğan, bir süre sonra akıntıda gözden kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Çevrede bulunanların yoğun çabasıyla sudan çıkarılan genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Erdoğan’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları özellikle akıntılı ve denetimsiz sularda yüzmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.