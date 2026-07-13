Şehir içi trafikte huzuru kaçıran, egzoz ve lastik sesleriyle vatandaşın sabrını zorlayan modifiyeli araç sürücülerine yönelik emniyet güçlerinin amansız takibi sürüyor. Son olarak Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşanan ve mahalle sakinlerini ayağa kaldıran drift skandalı, polisin titiz çalışması sonucu rekor bir cezayla noktalandı.

Kuyuluk Mahallesi Gece Yarısı Ayağa Kalktı

Olay, Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi eski Mezitli mevkisinde meydana geldi. Gece geç saatlerde cadde ortasında lüks aracıyla dönerek drift atmaya başlayan bir sürücü, hem çevre sakinlerinin huzurunu kaçırdı hem de yoldan geçen diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe saydı.

Vatandaşların yoğun ihbarı ve sosyal medyaya yansıyan şikayetler üzerine emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri vakit kaybetmeden geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Plaka Tespit Edildi, Kaçış Alanı Kalmadı

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını ve çevre dükkanların güvenlik görüntülerini saniye saniye inceleyen ekipler, trafiği birbirine katan otomobilin plakasını ve sürücüsünün M.Ş. olduğunu kısa sürede belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca adeta ibretlik bir yaptırım uygulandı.

Hem Servet Ödeyecek Hem Direksiyondan Uzak Kalacak!

Güvenlik güçlerinin tavizsiz müdahalesi sonrasında araç sürücüsü M.Ş'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çevreye rahatsızlık vermek suçlarından tam 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Cezanın şokunu atlatamayan sürücünün ehliyetine ise yasa gereği 60 gün süreyle el konuldu. Aracın da belirli bir süre trafikten men edildiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, özellikle ara sokaklarda ve ana arterlerde bu tarz illegal gösterilerle vatandaşın canına ve huzuruna kastedenlere yönelik denetimlerin 7/24 aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.