Birikimini altında değerlendiren vatandaşlar ve kuyumcu esnafı, yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. Geçtiğimiz cuma günü dolar kurundaki tırmanışla tutunmaya çalışan gram altın, küresel piyasalardan gelen şok haberlerin ardından yönünü aşağı çevirdi. Haftanın ilk işlem gününde gram altın, önceki kapanış seviyelerine kıyasla net bir düşüş grafiği çiziyor.

Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altınında Son Durum Ne?

Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, sabah saatleri itibarıyla yüzde 1,53 azalış kaydederek 6 bin 125,52 lira seviyesine kadar geriledi. Cuma gününü 6 bin 220,6 liradan tamamlayan gram altındaki bu ani düşüş, piyasalarda şok etkisi yarattı.

Aynı dakikalarda Kahramanmaraş pazarında ve kuyumcularında güncel fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Çeyrek Altın: 10 bin 30 lira

Yarım Altın: 20 bin 60 lira

Cumhuriyet Altını: 40 bin 120 lira

Altının Ons Fiyatı: Yüzde 1,42 düşüşle 4 bin 50,5 dolar

Hürmüz Boğazı'ndaki Çatışma Altını Nasıl Vurdu?

Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında Orta Doğu'dan gelen sıcak haberler yer alıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alan İran'a karşı yeni bir askeri operasyon dalgası başlatması tansiyonu zirveye çıkardı. İran'ın misilleme adımları ve boğazı kapatma resti üzerine Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 fırlayarak 79,1 dolara ulaştı.