İzmir'in turistik ilçesi Seferihisar'da, denizin tadını çıkarmak için kürek sörfü yapan 5 kişilik grup, bir anda akıntıya kapılarak açık denize doğru sürüklenmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ve sörfçülerin gözden kaybolduğunu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgede adeta zamanla yarış başladı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Zamanla Yarıştı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar açıklarında kürek sörfü yapan 5 kişinin denizde sürüklendiği ve mahsur kaldığı bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Olay yerine en yakın konumda bulunan Sahil Güvenlik botu, hızla dalgaların arasına dalarak arama kurtarma çalışması başlattı.

Kısa sürede sürüklenen sörfçülerin konumunu tespit eden ekipler, profesyonel bir müdahaleyle 5 kişiyi de sağ salim bota almayı başardı.

6 Aylık Bebek Ayrıntısı Yürekleri Dağladı!

Korku dolu anların yaşandığı olayda kurtarılanlar, Sahil Güvenlik botuyla güvenli bölge olan Güneşlikent Sahili'ne ulaştırıldı. Karaya çıkarılan tatilcilerle ilgili en çarpıcı ve yürek sızlatan detay ise sonradan ortaya çıktı.

Denizin ortasında dev dalgalarla ve akıntıyla boğuşan grubun içerisinde henüz 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu öğrenildi. Bebeğin sağ salim kurtarılması, sahilde endişeyle bekleyen kalabalığa derin bir nefes aldırdı.

Sağlık Durumları İyi, Aile Rahat Bir Nefes Aldı

Karada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Facianın eşiğinden dönülen olay sonrası yetkililer, özellikle rüzgarlı havalarda ve açık deniz akıntılarının yoğun olduğu bölgelerde kürek sörfü gibi aktiviteler yapılırken çok daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.