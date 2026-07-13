Tencere kaynatan ev hanımlarından, lokanta işleten esnafa kadar herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinin başında gelen kuru soğanda arz güvenliğini sağlamak ve cep yakan spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla gümrük vergisi oranlarında dev bir indirime gitti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde alınan karara göre, kuru soğan ithalatındaki gümrük vergisi geçici bir süreyle yüzde 5 olarak uygulanacak.

Kahramanmaraş Pazarlarında Spekülasyona Geçit Yok!

Son dönemde iklimsel dalgalanmalar ve üretici bölgelerde görülen aşırı yağışlar, kuru soğan hasadının kademeli olarak gecikmesine yol açtı. Bu durumu fırsat bilerek piyasada fiyat oyunu oynamak isteyenlere ise bakanlık engelini koydu. Yerli üretimin tam kapasiteyle devreye gireceği döneme kadar Kahramanmaraş halkının soğana makul fiyatlarla ulaşabilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, piyasayı tam anlamıyla rahatlatacak arz seviyesine ulaşılana kadar bu esnekliğin süreceği ve kararın 31 Ağustos’a kadar geçerli olacağı belirtildi.

1 Eylül İtibarıyla Kartlar Yeniden Dağıtılacak: Vergi Yüzde 49,5’e Çıkıyor

Peki, bu geçici indirim yerli üreticiyi vuracak mı? Bakanlık bu konuda da yerli üreticiyi koruma kalkanına aldı. Yeni sezon ürün hasadının iç piyasaya yoğun bir şekilde akacağı öngörülen 1 Eylül tarihinden itibaren gümrük vergisi oranı yeniden yüzde 49,5 seviyesine çekilecek. Böylece hem tüketici fahiş fiyattan korunmuş olacak hem de yerli çiftçinin emeği güvence altına alınacak.

Bakanlık Yakın Takipte: Üretici de Tüketici de Korunacak

Ticaret Bakanlığı, arz-talep dengesini ve fiyat grafiklerini anlık olarak izlemeye devam ediyor. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız, piyasada oluşan arz-talep dengesi ve fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye, bu yolla üretici ve tüketiciyi birlikte gözeterek gerekli düzenlemeleri zamanlıca hayata geçirmeye devam edecektir."

Bu kritik hamle sonrası Kahramanmaraş hallerinde ve semt pazarlarında fiyatların nasıl bir grafik çizeceği ise şimdiden merak konusu oldu.