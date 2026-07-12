İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi.
Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle;
"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor."
"Deprem nedeniyle toplanan bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve amacı dışında kullanıldığına ilişkin iddiaların yoğunlaşması üzerine soruşturma kapsamı genişletildi."
"Elde edilen deliller doğrultusunda tespitlerin somutlaştırılması üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı."