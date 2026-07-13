Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi, akşam saatlerinde kan donduran bir aile faciasına sahne oldu. Alınan ilk bilgilere göre, cezaevinde hükümlü bulunan ve kısa süre önce yasal izinle dışarı çıkan Eyüp Atar, henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşinin yaşadığı adrese gitti.

İzinli Çıktığı Cezaevinden Katliam Evine Gitmiş

Kayaönü Mahallesi'nde yalnız yaşayan eski eşi Esengül Doğu'nun ikametine giren Eyüp Atar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sert bir tartışma başladı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen Eyüp Atar, yanındaki bıçakla Esengül Doğu’ya saldırdı.

Önce Eski Eşini Öldürdü, Sonra Kendini Astı!

Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, işlediği cinayetin ardından kaçmaya çalışmayan Eyüp Atar, aynı evde kendisini asarak intihar etti. Bir süre sonra her iki isimden de haber alamayan ve durumdan şüphelenen yakınları acı tabloyla karşılaşınca durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

Mahallede Geniş Güvenlik Önlemi Alındı

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Cinayet ve intiharın gerçekleştiği Kayaönü Mahallesi'ndeki sokağı şeritle kapatan emniyet güçleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak evde detaylı incelemelerde bulundu.