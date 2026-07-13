Türk Tenisinde Tarihi Eşik Aşıldı! Zeynep Sönmez İlk 50’ye Giren İlk Türk Tenisçi Oldu!

Türkiye, sporun her alanında uluslararası arenada göğsümüzü kabartan başarılara imza atmaya devam ediyor. Kadınlar tenisinin dünya genelindeki en prestijli organizasyonu olan Kadınlar Tenis Birliği (WTA), haftalık olarak güncellediği klasman listesini yayımladı. Açıklanan yeni listede, milli raketimiz Zeynep Sönmez’in sergilediği durdurulamaz yükseliş Türk spor tarihine geçti.

3 Basamak Birden Yükseldi: Kariyer Rekoru!

Son dönemde kortta gösterdiği üstün performans, elde ettiği kritik galibiyetler ve form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 3 basamak birden yukarı tırmandı.

Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını zaten elinde bulunduran Zeynep, bu son hamlesiyle kendi kariyer rekorunu bir adım daha geliştirerek dünya genelinde 48'inci sıraya yerleşti.

Teniste Bir İlk: İlk 50 Duvarı Yıkıldı!

Milli sporcumuzun elde ettiği bu derece sadece bireysel bir başarı olmakla kalmadı, aynı zamanda Türk tenisinin vizyonunu değiştirecek tarihi bir milat oldu. Zeynep Sönmez, elde ettiği 48'incilik derecesiyle dünya sıralamasında ilk 50’ye girmeyi başaran ilk Türk tenisçi olma unvanını elde etti. Kortların genç yıldızı, bu tarihi eşiği aşarak arkasından gelecek genç sporcular için de dev bir kapı aralamış oldu.