Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde sahne alan Mete Gazoz, tecrübesi ve soğukkanlılığıyla bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı. Finalde İtalya’nın deneyimli okçusu Mauro Nespoli ile karşılaşan milli sporcu, kritik anlarda yaptığı isabetli atışlarla altın madalyaya uzandı.

Olimpiyat, dünya şampiyonluğu ve uluslararası turnuvalardaki başarılarının ardından Gazoz’un elde ettiği bu yeni zafer, Türk okçuluğunun ulaştığı seviyeyi de gözler önüne serdi. Uzmanlar, Mete Gazoz’un yalnızca madalya kazanan bir sporcu değil, aynı zamanda genç sporcular için ilham kaynağı ve Türkiye’de okçuluğun gelişiminin simge isimlerinden biri haline geldiğini belirtiyor.

Altın madalya ile bir kez daha İstiklal Marşı’nı dinleten Mete Gazoz, istikrarlı yükselişini sürdürerek uluslararası arenada Türkiye’nin en güçlü spor markalarından biri olduğunu kanıtladı.