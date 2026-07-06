FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda başarılı performansıyla dikkat çeken A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki altıncı ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Beş maçını da kazanarak hem ikinci tura yükselmeyi hem de grup liderliğini garantileyen milliler, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Türkiye - İsviçre Basketbol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım, ilk beş maçta rakiplerine üstünlük kurarak namağlup yoluna devam etti.

Grubun son sırasında bulunan ve henüz galibiyet alamayan İsviçre karşısında da kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlı ekip, ilk turu kayıpsız tamamlayarak ikinci tura moralli girmeyi amaçlıyor.

Ergin Ataman İçin Özel Maç

Türkiye-İsviçre karşılaşması, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman için de ayrı bir anlam taşıyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, milli takım kariyerindeki 100. resmi maçına çıkarak önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.

A Milli Takımın Aday Kadrosu

Millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Adem Bona

Alperen Şengün

Cedi Osman

Furkan Korkmaz

Ömer Faruk Yurtseven

Sertaç Şanlı

Kenan Sipahi

Şehmus Hazer

Tarık Biberovic

Malachi Flynn

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Berk İbrahim Uğurlu

Yiğit Arslan

Yiğit Onan

Yiğitcan Saybir

Emre Melih Tunca

A Milli Takım Tarihindeki 1063. Maçına Çıkacak

1936 yılında ilk resmi maçını oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre karşılaşmasıyla tarihindeki 1063. müsabakasına çıkacak.

Geride kalan 1062 maçta 552 galibiyet, 509 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan milliler, güçlü performansını Dünya Kupası elemelerinde de sürdürmek istiyor.

Türkiye, İsviçre karşısında kazanması halinde hem grubu namağlup tamamlayacak hem de ikinci tur öncesinde önemli bir moral elde edecek.