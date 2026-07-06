Perakende Ticarette Yeni Kurallar Geliyor

Ticaret Bakanlığı, perakende sektöründe daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir ticaret yapısı oluşturmak amacıyla hazırladığı yeni yönetmelik taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sundu.

Hazırlanan düzenleme, sektör temsilcilerinin talepleri ve uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak şekillendirildi.

Yönetmeliğin Adı Değişiyor

Yeni düzenlemeyle mevcut yönetmeliğin adı da değiştirilecek. Taslağın yürürlüğe girmesi halinde yönetmelik, "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" adını alacak.

Böylece üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri arasındaki ticari ilişkiler daha net kurallarla düzenlenecek.

KOBİ'lere Ödeme Süreci Hızlanacak

Taslakta öne çıkan düzenlemelerden biri de küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) yakından ilgilendiriyor.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak dijital sorgulama sistemi sayesinde işletmelerin KOBİ statüsü daha hızlı tespit edilecek ve ödeme sürelerinin daha etkin şekilde uygulanması sağlanacak.

Kadın Kooperatiflerine Market Raflarında Öncelik

Yeni düzenlemeyle kadın girişimciler de desteklenecek.

2025'in "Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi kapsamında, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlerin zincir market raflarında öncelikli olarak yer alması planlanıyor.

Bu uygulamayla kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi ve yerel üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Ekmeğin Daha Uygun Fiyata Satılması Amaçlanıyor

Taslakta vatandaşları doğrudan ilgilendiren bir başka düzenleme ise ekmek fiyatlarıyla ilgili oldu.

Bakanlık, büyük ölçekli ekmek üretim tesislerine yönelik yeni uygulamalarla daha uygun fiyatlı ekmeğin vatandaşlara ulaştırılmasını hedefliyor.

Yerel Ticaret Güçlenecek

Yeni yönetmelikle üreticiden tüketiciye uzanan tedarik zincirinin daha güçlü hale getirilmesi, yerel ticaretin desteklenmesi ve sektörde yaşanan belirsizliklerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Düzenlemenin, ilgili kurumların görüşlerinin ardından son halini alarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.