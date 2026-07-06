AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 30 maddelik kanun teklifi, trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Teklifin yasalaşması halinde özellikle aday sürücüler için trafik kuralları daha sıkı uygulanacak.

Yeni düzenlemeyle trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan ihlaller, aday sürücüler açısından doğrudan ehliyet iptaliyle sonuçlanacak.

Drift ve Makas Atan Aday Sürücü Ehliyetini Kaybedecek

Kanun teklifine göre aday sürücüler; drift yapmak veya trafikte makas atmak gibi tehlikeli hareketlerde bulunmaları halinde ehliyetlerini doğrudan kaybedecek.

Mevcut uygulamada bu ihlalleri yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, yeni düzenlemede aday sürücüler için çok daha ağır yaptırım uygulanacak.

Alkollü Araç Kullanımı ve Ceza Puanı da Ehliyete Mal Olacak

Teklife göre aday sürücülerin;

75 ceza puanını aşması,

0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanması,

Kırmızı ışık ihlali,

Hız sınırını ciddi şekilde aşması,

Ölümlü trafik kazasına neden olması

gibi durumlarda da ehliyetleri iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilen aday sürücüler, yeniden direksiyon başına geçebilmek için sıfırdan sürücü kursuna kayıt yaptıracak. Adaylar hem teorik hem de direksiyon sınavlarını yeniden başarıyla geçmek zorunda olacak.

Amaç Trafikte Caydırıcılığı Artırmak

Kanun teklifinin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından oluşan hukuki boşluğu gidermesi ve trafik güvenliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle birlikte özellikle can ve mal güvenliğini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması amaçlanıyor.