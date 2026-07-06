6 Şubat depremlerinin ardından yaşamını İstanbul'da sürdüren Kahramanmaraşlı Zübeyde Altınkeser, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında hazırladığı özgün yemekle jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

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43 yaşındaki Altınkeser, seçmelerde hazırladığı tabakta Karadeniz ve Akdeniz mutfağını Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetleriyle buluşturdu. Ana ürün olarak somon kullanan yarışmacı, yemeğine kuşburnu marmelatıyla farklı bir aroma katarken, karides ve karamelize dokunuşlarla tabağını zenginleştirdi.

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Yemeğine çıtır bir lezzet kazandırmak için ise Kahramanmaraş'ın simge ürünlerinden Maraş tarhanasını kızartarak kullanan Altınkeser, yöresel lezzeti modern gastronomiyle buluşturduğu sunumuyla dikkat çekti.

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Hazırladığı tabak, #MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan tam not aldı. Üç şeften de "evet" oyu alan Zübeyde Altınkeser, yarışmada bir üst tura yükselmeyi başardı.