Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yetişerek önemli organizasyonlarda adından söz ettiren başarılı güreşçiler Sefa Cesur ve Nurettin Emin Kapal, şimdi de Avrupa Şampiyonası’nda milli takım formasıyla mindere çıkacak.

6 – 12 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Makedonya’da gerçekleştirilecek U-20 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek milli sporcular, Türkiye adına madalya mücadelesi verecek. Şampiyonada Sefa Cesur 86, Nurettin Emin Kapal ise 61 kilogramda rakipleri karşısına çıkacak.

Hedef Avrupa’da Kürsüye Çıkmak

Uzun süredir Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yoğun antrenman programıyla sürdüren milli sporcular, uluslararası organizasyonda başarılı sonuçlar elde ederek hem Türk güreşini hem de Kahramanmaraş’ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Ay yıldızlı forma altında mücadele edecek genç sporcular, Avrupa’nın en güçlü rakiplerine karşı kürsü mücadelesi verirken Türk Bayrağı’nı göndere çektirmek için ter dökecek.

“Genç Güreşçilerimize Avrupa Şampiyonası’nda Başarılar Diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde yetişen sporcularımızın milli takım formasıyla ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek olması bizler için büyük bir gurur kaynağı. Sefa Cesur ve Nurettin Emin Kapal’ın bu önemli organizasyonda başarılı sonuçlara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. İnanıyorum ki sporcularımız, ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek hem ülkemize hem de Kahramanmaraş’ımıza yeni gururlar yaşatacak” ifadelerini kullandı.