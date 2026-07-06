Meteoroloji'nin yayımladığı son 5 günlük tahminlere göre Kahramanmaraş'ta yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle pazartesi ve salı günü dışarı çıkacak vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması istenirken, hafta ortasından itibaren hava yeniden açacak.

Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

Pazartesi ve Salı Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Tahminlere göre 6 Temmuz Pazartesi günü kentte gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığı en düşük 23, en yüksek 33 derece olacak.

7 Temmuz Salı günü de yağış etkisini sürdürecek. Gün içinde sıcaklığın 34 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yer yer kuvvetli sağanak geçişleri görülebilecek.

Hafta Ortasında Hava Açıyor

8 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık 33 derece seviyelerinde seyredecek.

9 Temmuz Perşembe günü de parçalı bulutlu hava devam edecek. En yüksek sıcaklık 32 derece olarak tahmin edilirken, rüzgarın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

Cuma Günü Sıcaklık Yeniden Yükseliyor

Haftanın son iş günü olan 10 Temmuz Cuma günü Kahramanmaraş'ta parçalı bulutlu hava etkili olacak. Günün en yüksek sıcaklığının 33 derece, en düşük sıcaklığın ise 22 derece olması bekleniyor.

Kahramanmaraş 5 Günlük Hava Durumu

6 Temmuz Pazartesi: Gök gürültülü sağanak, 23 / 33°C

7 Temmuz Salı: Gök gürültülü sağanak, 23 / 34°C

8 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu, 22 / 33°C

9 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu, 21 / 32°C

10 Temmuz Cuma: Parçalı bulutlu, 22 / 33°C

Kahramanmaraş'ta hafta başında etkili olması beklenen yağışların ardından hava yeniden yaz sıcaklarına dönecek. Vatandaşların Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip etmeleri ve özellikle pazartesi ile salı günü yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.