Kahramanmaraş, Biyolojik Mücadelenin Merkezlerinden Biri

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, zararlı böceklerle kimyasal ilaç yerine doğal yöntemlerle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş'taki Keklik Üretim İstasyonu ile İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen kanatlılar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğayla buluşturuluyor.

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen keklikler ile sülünler, özellikle tarım alanlarında büyük zarara neden olan kahverengi kokarca ve insan sağlığını tehdit eden kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağlıyor.

19 Yılda 134 Binin Üzerinde Sülün Üretildi

2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda bugüne kadar 134 bin 784 sülün üretildi. Üretilen kuşların 116 bin 696'sı doğal yaşama kazandırıldı.

Bu yıl ise şimdiye kadar 4 bin 700 yavru sülün yumurtadan çıkarken, kuluçkadaki yaklaşık 1.500 yumurtanın da kısa süre içerisinde açılmasıyla sezon üretimi tamamlanacak.

Kene ve Kahverengi Kokarcaya Karşı Etkili Çözüm

DKMP İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, sülünlerin doğadaki en önemli görevlerinden birinin zararlı böceklerle mücadele olduğunu belirtti.

Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde fındık üretimine büyük zarar veren kahverengi kokarca ile yaz aylarında artış gösteren kene popülasyonunun doğal yollarla azaltılmasında sülünlerin önemli katkı sunduğunu ifade eden Ulu, biyolojik mücadelenin çevre dostu bir yöntem olduğuna dikkat çekti.

İstanbul, Samsun ve Gümüşhane'de sülün üretim istasyonu, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gaziantep'te de keklik üretim istasyonunun bulunduğunu belirten Ulu, İstanbul'daki Polonezköy Sülün Üretim İstasyonu'nda ülkenin doğal türü olan Kafkas sülünlerinin popülasyonunu artırmak ve bu türün devamını sağlamak için üretim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bu Yıl 51 Bin Kanatlı Doğaya Salınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı programı kapsamında toplam 51 bin kanatlı doğaya bırakılacak.

Bu kapsamda;

39 bin 250 keklik

11 bin 750 sülün

başta Karadeniz ve Marmara olmak üzere birçok bölgede doğal yaşam alanlarına salınacak.

Doğaya Salınan Bölgeler 3 Yıl Koruma Altında Tutuluyor

Yetkililer, doğaya bırakılan sülünlerin doğal şekilde çoğalabilmesi için salım yapılan alanların üç yıl boyunca avcılığa kapatıldığını belirtti.

Ayrıca yırtıcı hayvanlara karşı gerekli önlemler alınırken, sülünlerin doğal yaşama uyum sağlaması için özel koruma programları uygulanıyor.

Bugüne Kadar 1 Milyon Kanatlı Doğayla Buluşturuldu

DKMP verilerine göre Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık;

750 bin keklik

250 bin sülün

olmak üzere toplam 1 milyon kanatlı doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bakanlık, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal dengenin güçlendirilmesi amacıyla üretim ve doğaya salım çalışmalarını önümüzdeki yıllarda da sürdürecek.