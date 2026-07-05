Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Milletle Bütünleşen Belediyecilik, Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Tekir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen buluşmada, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve soruları doğrudan dinlenerek karşılıklı istişare ortamı oluşturuldu.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç'in de katıldığı program, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Toptaş, yöneltilen soruları cevaplandırırken, belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Mahalle sakinlerinin altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal hizmetlerden mahalle ihtiyaçlarına kadar birçok konuda görüş ve taleplerini ilettiği programda, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ön plana çıktı. Başkan Toptaş, vatandaşların beklentilerini yerinde dinlemenin hizmet kalitesini artırdığını belirterek, ortak akıl ve istişare kültürünü önemsediklerini ifade etti.

Programda, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin sürdürüleceği vurgulanırken, Onikişubat Belediyesi'nin katılımcı ve ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye devam edeceği mesajı verildi.

Tekir Mahallesi sakinleri ise taleplerini doğrudan belediye yönetimine iletebilme fırsatı sunan programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.