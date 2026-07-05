Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın'ın oğlu Batuhan Kalın ile Selsebil, düzenlenen görkemli düğün töreniyle ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.

Expo Garden Otel Mahide Palace Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen nikâh ve düğün merasimi, iş dünyası, siyaset, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetliyi bir araya getirdi. Kent protokolünün yoğun katılım gösterdiği törende, nikâh şahitleri de adeta uzun bir protokol listesi oluşturdu.

Genç çiftin nikâhını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıyarken, nikâh töreni davetlilerin alkışları eşliğinde gerçekleşti. Nikâhın ardından evlilik cüzdanı çifte takdim edilirken, salonda duygusal ve coşkulu anlar yaşandı.

Gecede ev sahibi Abdullah Kalın ve ailesi, davetlileri tek tek karşılayarak yakından ilgilendi. Samimi bir atmosferde geçen düğün töreninde Batuhan ve Selsebil çifti, ilk danslarını alkışlar eşliğinde gerçekleştirdi.

Nikâh töreninin ardından davetliler, genç çifti tebrik ederek mutluluk dileklerini iletti. Müzik eşliğinde devam eden gecede konuklar doyasıya eğlenirken, Batuhan ve Selsebil'in mutluluğu geceye damga vurdu.

Kahramanmaraş'ın iş, siyaset ve sivil toplum camiasından çok sayıda ismin katıldığı düğün töreni, çekilen hatıra fotoğrafları ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.