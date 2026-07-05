Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin faaliyet istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, kent genelinde görev yapan itfaiye ekipleri bir ay içerisinde toplam 1.002 olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev yaptı.

Haziran ayında itfaiye ekiplerinin en yoğun mesaisini 533 yangın olayı oluşturdu. Bunun yanı sıra 49 trafik kazası, 9 su baskını ve 2 boğulma vakasına müdahale edildi.

152 Kişiye Eğitim, 163 Denetim

İtfaiye ekipleri yalnızca acil durumlara müdahale etmekle kalmadı, önleyici çalışmalarını da sürdürdü. Haziran ayı boyunca 152 kişiye yangın ve afet farkındalık eğitimi verilirken, 163 denetim gerçekleştirilerek iş yerleri ve kamu kurumlarında yangın güvenliği kontrolleri yapıldı.

23 Şube, 398 Personel, 76 Araçla Hizmet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kent genelinde 23 şube, 398 personel ve 76 araçtan oluşan filosuyla hizmet vermeye devam ediyor. Modern ekipmanları ve deneyimli kadrosuyla görev yapan ekipler, olası afet ve acil durumlara hızlı müdahale için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte özellikle orman ve anız yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, olası acil durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.