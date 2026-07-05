Kahramanmaraş'ın bereketli topraklarında haftalar önce başlayan buğday ve arpa hasadında artık sezonun sonuna yaklaşılırken, tarlalarda son biçimler davul zurna eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Hasat mevsiminin yavaş yavaş tamamlanmaya başladığı kentte, üreticiler aylar süren emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Altın sarısına bürünen başakların biçerdöverlerle toplanışı, davul ve zurnanın coşkulu ezgileri eşliğinde adeta bir hasat şölenine dönüşüyor.

Sezonun son günlerinde tarlalarda hummalı çalışma devam ederken, bir yandan son ürünler toplanıyor, diğer yandan bereketli bir sezonun geride bırakılmasının sevinci yaşanıyor.

Emeğin, alın terinin ve üretimin simgesi olan hasat, Anadolu'nun köklü tarım kültürünü tüm güzelliğiyle yansıtmaya devam ediyor.

Çiftçiler, verimli geçen sezonun ardından ürünlerini güvenle depolamanın huzurunu yaşarken, davul zurna eşliğinde gerçekleştirilen son hasatlar hem üreticilerin hem de bölge halkının hafızasında unutulmaz görüntüler bırakıyor.