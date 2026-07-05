Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Alibeyuşağı Mahallesi'nde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde çevrede daha büyük bir felakete yol açmadan kontrol altına alındı.

Yangının ihbar edilmesinin ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin tarım arazileri ve çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin özverili müdahalesiyle yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları da gerçekleştirildi.

Anız Yakmak Büyük Tehlike Oluşturuyor

Yetkililer, özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık ve rüzgârın etkisiyle anız yangınlarının kısa sürede büyüyerek tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri için ciddi risk oluşturduğunu hatırlattı.

Anız yakmanın yalnızca toprağın verimini düşürmekle kalmadığına dikkat çeken yetkililer, yangınların doğal yaşamı tehdit ettiğini, faydalı canlıların yok olmasına neden olduğunu ve can-mal güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

Vatandaşlara Çağrı

Yetkililer, vatandaşlardan anız yakmaktan kesinlikle kaçınmalarını, yangına neden olabilecek davranışlardan uzak durmalarını ve herhangi bir duman ya da yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

Her yıl yaşanan anız yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken yetkililer, küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini belirterek tüm vatandaşları doğayı, tarım arazilerini ve canlı yaşamını korumak adına daha duyarlı davranmaya davet etti.