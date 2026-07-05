Aleyna Ölmez, 6 Şubat depremlerinde 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılmasının ardından tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

Depremde annesi, babası ve kardeşini kaybeden Aleyna, tedavisinin ardından Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı'nı başarıyla bitirdi. Mezuniyet töreninde diplomasını, kendisini enkazdan kurtaran madenciler ve tedavisini üstlenen doktorlarla birlikte aldı.

Mezuniyet sonrası duygularını paylaşan Aleyna, "Beni mezun görmek isteyen kişi annemdi. Yanımda olmadığı için hüzünlüyüm ama onlar için mücadele ettim." dedi. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyetini telefonla tebrik ettiğini de söyledi.