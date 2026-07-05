Onikişubat Belediyesi, Muharrem ayının manevi iklimini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla Tekir Mahallesi'nde aşure ikramı programı gerçekleştirdi. Yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

Program, vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle başladı. Muharrem ayının bereketini ve paylaşma geleneğini yaşatmayı amaçlayan etkinlikte, vatandaşlar aynı sofranın etrafında buluşarak manevi atmosferi birlikte yaşadı.

Etkinliğe Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek aşure ikramında bulundu ve Muharrem ayının taşıdığı birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajlarına dikkat çekti.

Program boyunca yapılan konuşmalarda, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, paylaşma kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve milli-manevi değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, samimi sohbetler ve aşure ikramıyla sona ererken, Onikişubat Belediyesi'nin toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren sosyal ve kültürel etkinliklerine devam edeceği belirtildi.