Antalya'nın Aksu ilçesinde kayıp olarak aranan kadının cesedi sulama kanalında bulundu.
Yurtpınar Mahallesi'ndeki 71 yaşındaki Durkadın Kalkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri mahalle çevresinde arama çalışması başlattı.
Bu sırada Kalkan'ın cesedi, evinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki sulama kanalında bulundu.
İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA