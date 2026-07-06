Kurgu Trafik Kazalarıyla Milyonluk Vurgun İddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, önceden planlanan sahte trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Kamerasız Noktaları Seçmişler

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, güvenlik kamerası bulunmayan bölgelerde araçları kaza yapmış gibi konumlandırdı. Daha sonra olay yerinde fotoğraf çekerek kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyen şüphelilerin, araçları tamir ettirdikten sonra hasar dosyaları üzerinden sigorta şirketlerine ödeme başvurusu yaptığı tespit edildi.

MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, sigorta şirketlerinden alınan dosyalar ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi raporları da bu yöntemi ortaya koydu.

200 Milyon Liralık Haksız Kazanç İddiası

Soruşturmada örgütün elebaşılığını E.G.'nin yaptığı öne sürülürken, kurgu kazalar üzerinden sigorta şirketlerinin yaklaşık 200 milyon lira zarara uğratıldığı ve bu yolla büyük miktarda haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

5 İlde Eş Zamanlı Baskın

İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 62 şüpheliden 48'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda;

Kaza tespit tutanakları,

Sigorta ve kasko poliçeleri,

Vekaletnameler,

Temlik ve ibranameler,

Farklı kişilere ait kimlik belgeleri,

Hasar dosyalarına ilişkin çok sayıda evrak ele geçirildi.

17 Avukatın Dosyalarda Yer Aldığı Belirlendi

Soruşturma kapsamında, toplam 17 avukatın hasar dosyalarının tahsil süreçlerinde görev aldığı tespit edildi. Avukat A.A.'nın ise örgüt adına hareket ettiği ve yönetici konumunda olduğu iddiası soruşturma dosyasına yansıdı.

Firari Şüpheliler Aranıyor

Operasyonda yakalanamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Emniyet ekipleri, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.