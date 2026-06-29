Filenin Efeleri Dünya Sıralamasında Tarihi Başarıya İmza Attı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde sergilediği başarılı performansın karşılığını dünya sıralamasında aldı. Polonya'da düzenlenen ikinci etapta 4 maçta 3 galibiyet elde eden milliler, FIVB dünya sıralamasında tarihinde ilk kez ilk 10'a girerek 9. sıraya yükseldi.

İkinci Etabı 3 Galibiyetle Tamamladı

Gliwice kentinde oynanan karşılaşmalarda Türkiye, ilk maçta Çin'i 3-0 mağlup ederek organizasyona iyi başladı. Son şampiyon Polonya karşısında büyük mücadele veren ay-yıldızlı ekip, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Arjantin karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza atan Filenin Efeleri, rakibini 3-2 yenerek moral buldu. Son maçta ise Belçika'yı 3-0'lık net skorla geçen milliler, ikinci etabı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı.

VNL'de İlk 8 Yarışı Sürüyor

Toplamda 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle VNL puan tablosunda 7. sıraya yükselen Türkiye, finaller için avantajını korudu.

Milletler Ligi'nde normal sezon sonunda ilk 8 takım finallere katılacak. Ancak ev sahibi Çin'in ilk 8 dışında kalması halinde organizasyona doğrudan katılım hakkı bulunuyor. Bu durumda ilk 7 sıradaki ekipler finallerde mücadele edecek.

Sıradaki Durak Belgrad

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak üçüncü ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşı karşıya gelecek. Milliler, bu etapta alacağı sonuçlarla hem Milletler Ligi finallerine kalmayı hem de dünya sıralamasındaki yerini daha da yukarı taşımayı hedefliyor.