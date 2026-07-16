Türk futbol tarihi, bir dünya yıldızının vedasına sahne oluyor. 2022-2023 sezonunun başında Paris Saint-Germain’den kiralık gelerek sarı-kırmızılı serüvenine başlayan ve ardından 10 milyon avro bonservis bedeliyle tamamen Galatasaray'ın olan Mauro Icardi, 4 yıllık kontratının sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

Attığı gollerle tribünleri coşturan, çocukların sevgilisi haline gelen ve Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" parçasıyla adını her tribüne kazıyan Arjantinli santrfor, geride başarılarla dolu devasa bir miras bıraktı. İşte efsane golcünün akılalmaz Galatasaray karnesi...

4 Sezonda Müze Doldu Taştı

Arjantinli golcü, Türkiye’de geçirdiği 4 sezon boyunca sadece gol atmakla kalmadı, kupaları da adeta sildi süpürdü. Icardi, sarı-kırmızılı formayla:

4 Süper Lig Şampiyonluğu ,

1 Türkiye Kupası ,

1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 6 kupa sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayı tüm kulvarlarda 134 kez terleten Icardi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri tam 77 kez havalandırarak tarihe geçti.

Sezon Sezon Mauro Icardi'nin Gol Yolculuğu

Sezon Maç Sayısı Attığı Gol Öne Çıkan Gelişme 2022-2023 26 23 İlk yılında Süper Lig şampiyonluğunun mimarı oldu. 2023-2024 47 32 Süper Lig'de 25 golle Gol Kralı oldu, takımını zirveye taşıdı. 2024-2025 14 6 Tottenham maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu erken kapattı. 2025-2026 47 16 Sakatlık sonrası dönüş sezonunda 31 lig maçında 14 gole imza attı.

Efsane Gheorghe Hagi’yi Tahtından İndirdi

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerini geride bırakarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Galatasaray formasıyla çıktığı 134 resmi maçta 77 gol kaydeden yıldız oyuncu, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu ünvanını Gheorghe Hagi’nin elinden aldı.

Aynı zamanda Süper Lig'de attığı 65 golle, yine lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla en çok skor üreten yabancı oyuncu olmayı başardı. Bu sıralamada Icardi'yi 72 golle Hagi, 61 golle ise Milan Baros takip ediyor.

Büyük Maçların ve Derbilerin Efendisi

Icardi, sadece Anadolu takımlarına karşı değil, baskının en yüksek olduğu derbilerde de klasını konuşturdu. Türkiye'deki rakiplerine adeta kâbusu yaşatan Arjantinli santrforun derbi karnesi şu şekilde:

Beşiktaş: 7 maçta 5 gol

Trabzonspor: 6 maçta 4 gol

Fenerbahçe: 8 maçta 3 gol

Toplam: 21 büyük maçta 12 gol!

RAMS Park "Aşkın Olayım" Şarkısına Hasret Kalacak

Saha dışındaki sempatik tavırları ve saç tarzıyla Türkiye’de bir akım başlatan Icardi, Simge Sağın'ın hit şarkısı "Aşkın Olayım" ile adeta bütünleşti. RAMS Park tribünlerini dolduran on binlerce taraftarın, her golden sonra bu şarkıyla sevgisini haykırdığı Arjantinli yıldızın gidişiyle, tribünlerde büyük bir boşluk oluştu.