Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği soruşturmasına yönelik çok konuşulacak mesajlar verdi.

Bakan Gürlek, vatandaşların yardımlaşma ve dayanışma duygularının hiçbir şekilde istismar edilmesine izin verilmeyeceğinin altını çizerek, yargı sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"Şeffaflık Bir Tercih Değil, Hukuki ve Ahlaki Bir Zorunluluktur"

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) afet dönemlerindeki önemine değinen Bakan Gürlek, buna karşın hiçbir yapının denetimden muaf tutulamayacağını hatırlattı. Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu soruşturma devletimizin vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde ihtiyaç duyulan alanlarda şeffaf sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zengenliklerimizdir. Ancak sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, unvan veya sosyal medya nüfuzu; kanunların ve bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.”

"Ahbap Soruşturması Aydınlatılacak, Vatandaşlarımız Müsterih Olsun"

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmanın derinlemesine incelendiğini söyleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, devletin denetim mekanizmalarının tavizsiz çalışacağını vurguladı. Bakan Gürlek, "Ahbap soruşturması aydınlatılacak. Milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı, devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez. Vatandaşlarımız müsterih olsun hiçbir bağışın istismar edilmesine izin verilmeyecek" dedi.

"Hakim ve Savcılarımızın Hedef Gösterilmesine İzin Vermeyeceğiz"

Soruşturma sürecinde yargı mensuplarına yönelik yapılan eleştirilere ve baskı çabalarına da değinen Bakan Gürlek, adalete olan güveni sarsacak her türlü girişimin karşısında duracaklarını belirtti. Gürlek, yargının bağımsızlığına vurgu yaparak şunları ekledi: