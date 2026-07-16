İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeraltı dünyasına ve suç örgütlerine yönelik yürüttüğü amansız takibe bir yenisini daha ekledi. Suç odaklarının silah temin etmesini engellemek amacıyla istihbarat çalışmalarını derinleştiren ekipler, İstanbul'a giriş yapmak üzere yola çıkan bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda ruhsatsız silah taşındığını belirledi.

Tuzla TEM Otoyolu'nda Yol Kesildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Organize polisi, hedefteki yolcu otobüsünü Tuzla TEM Otoyolu üzerinde kurulan kontrol noktasında güvenli bir şekilde durdurdu. Yolcuların indirilmesinin ardından araçta özel eğitimli dedektör köpeklerin de katılımıyla detaylı arama başlatıldı.

Gizli Zulayı Polis Deşifre Etti: Yakıt Deposunun Arkasından Çıktı!

Otobüsün her noktasını didik didik arayan uzman ekipler, aracın alt kısmındaki yedek yakıt deposu bölümünde şüpheli bir işçilik fark etti. Dikkatli incelemeler sonucunda, yedek yakıt deposunun hemen arkasına özel bir mekanizmayla yerleştirilmiş gizli bölme (zula) deşifre edildi.

Bölmeyi açan polis ekipleri, kutular içerisine özenle yerleştirilmiş ve suç örgütlerine ulaştırılması planlanan 120 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, otobüs adeta bir cephaneliği andırdı.

Adliyeye Sevk Edilen 4 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon kapsamında, yasa dışı silah sevkiyatını organize eden ve otobüste bulunan 4 şüpheli jandarma ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "silah ticareti yapmak" ve "suç örgütlerine silah temin etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.