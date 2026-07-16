Mersin'de halk sağlığını hiçe sayan zincir market şubelerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Akdeniz ilçesinde duyarlı bir vatandaşın şikayeti, raflarda saklanan büyük bir ihmali gün yüzüne çıkardı. Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ulusal bir zincir marketin şubesine giren müşteri, reyonlardaki gıdaların son tüketim tarihlerini kontrol ettiğinde şoke edici manzarayla karşılaştı ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

Zabıta Ekipleri Reyonları Tek Tek Didik Didik Aradı

İhbarın ardından Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden belirtilen adresteki market şubesine giderek geniş kapsamlı bir denetim başlattı. Reyonları, dolapları ve rafları tek tek inceleyen ekipler, son kullanma tarihi çoktan geçmiş olmasına rağmen satışına devam edilen gıda ürünlerini tespit etti.

Yapılan sayım ve kontrollerde, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden tam 135 adet tarihi geçmiş gıda ürünü reyonlardan tek tek toplanarak el konuldu.

Kabahatler Kanunu'ndan Cezai İşlem Uygulandı

Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, halkın sağlığıyla oynayan ve tüketici güvenliğini hiçe sayan söz konusu zincir market şubesi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekipler, reyonlardan topladıkları bozuk ve tarihi geçmiş ürünler nedeniyle markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira idari para cezası uyguladı.

Ele Geçirilen Gıdalar İmha Edilecek

Halk sağlığı açısından büyük risk oluşturan ve zabıta ekipleri tarafından el konulan 135 gıda ürünü, marketten çıkarılarak imha edilmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu tarz durumlarda duyarlı olmaya devam etmesini isteyerek, benzer denetimlerin ilçe genelindeki tüm marketlerde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.