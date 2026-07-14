Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve arananlara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan 36 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C. bir yazlık sitede yakalandı.
Ekipler, 'hırsızlık' suçundan 42 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'yi eczanede hırsızlık yaptığı esnada suçüstü, 'yağma' suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y'i de kır evinin havuzunda yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA