Mersin’de hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak ters yönde ilerleyen bir sürücü, polisin radarına takıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından emniyet güçleri anında düğmeye bastı.

Görüntüler Sosyal Medyada Paylaşılınca Ekipler Harekete Geçti

Olay, Mersin'in en işlek noktalarından biri olan 34. Cadde üzerinde meydana geldi. Bir hafif ticari aracın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde ters yönde pervasızca ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması ve kısa sürede infial yaratması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hem Ehliyeti Gitti Hem de 21 Bin TL Ceza Kesildi

Plaka ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren hafif ticari aracın sürücüsünün M.K. olduğunu tespit etti. Kural tanımaz sürücü kısa sürede yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kuralları hiçe sayan sürücü M.K.'ye:

21 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine (ehliyetine) geçici süreyle el konuldu.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı denetimlerin ve sosyal medya takibinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.